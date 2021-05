Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Radfahrerin schwer verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Straße Westring in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-Jährige wurde dabei verletzt. Als die Frau gegen 15 Uhr auf ihrem E-Bike die Straße Westring überquerte, übersah sie den VW eines 18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

