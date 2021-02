Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Fortführung der Bilanz witterungsbedingter Einsätze im Kreis Kleve

Kreis Kleve (ots)

Seit Dienstagmorgen, 6 Uhr, bis heute Morgen (10. Februar 2021), 6 Uhr, ist die Polizei im Kreis Kleve zu weiteren 22 witterungsbedingten Einsätzen ausgerückt. In 14 Fällen handelte es sich um Verkehrsunfälle - glücklicherweise überwiegend nur mit Blechschäden im Ergebnis. Auf der Nimweger Straße in Kranenburg ereignete sich gestern gegen 14:30 Uhr jedoch ein Unfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde: Ein 58-jähriger Mann aus Nimwegen (NL) war mit seinem Wagen in Richtung Wyler unterwegs und geriet aufgrund der Straßenglätte ins Schleudern. Er rutsche in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW eines 46-Jährigen aus Lingewaard (NL), welcher sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzte. Beide Fahrzeuge kamen erst auf dem Geh- und Radweg neben der Straße zum Stehen.

Bei den restlichen acht Schnee-Einsätzen waren vor allem Gefahrenstellen und Verkehrsbehinderungen der Anlass. Mehrere LKW kamen gegen die Straßenverhältnisse nicht mehr an und fuhren sich fest, was beispielweise an der Emmericher Rheinbrücke für Rückstaus sorgte.

Die Polizei rät nach wie vor, auf überflüssige Fahrten zu verzichten und die Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell