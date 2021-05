Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Auto landet im Kanal

Papenburg (ots)

Am Samstagmittag kam es auf der Straße Splitting rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-Jährige wurde dabei verletzt. Die Frau war in ihrem Nissan gegen 13 Uhr in Richtung B401 unterwegs. Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und landete im Kanal. Ein 24-jähriger Anwohner kam der Frau zur Hilfe und befreite sie aus dem Fahrzeug. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

