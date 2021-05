Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag gegen 21 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes am Heideweg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen BMW stieß demnach beim Ausparken gegen einen dort geparkten Mercedes. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und dem Geschädigten das Kennzeichen des Verursachers mitgeteilt. Diese Mitteiler, aber auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

