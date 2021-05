Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Kreisverkehr überfahren

Thuine (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es auf der B214 in Thuine zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger war gegen 2.30 Uhr mit seinem VW in Richtung Lingen unterwegs. Dabei geriet er in die Mitte der Fahrbahn und überfuhr einen Kreisverkehr sowie zwei Verkehrsschilder. Das Auto kam hinter dem Kreisverkehr zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,72 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

