Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Veldausen - Zeugen gesucht

Veldhausen (ots)

Am Montag kam es in der Mühlenstraße in Veldhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 11 und 12 Uhr fuhr ein Sattelzug in der Mühlenstraße zunächst rückwärts gegen eine dortige Verkehrsinsel. Im Anschluss überfuhr der Sattelzug beim Rangieren den Bürgersteig zur angrenzenden Beethovenstraße und beschädigte diesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

