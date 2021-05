Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - In Baubuden eingebrochen

Sögel (ots)

In der Straße Buchweizenkamp sowie am Lupinenweg sind in der Nacht zu Samstag bislang unbekannte Täter jeweils in eine Baubude eingebrochen. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

