Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Öl im Wasser

Denzlingen (ots)

Am Mittwochmittag, dem 07.04.2021, wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in der Glotter, im Bereich Gewann Mattstein, möglicherweise Öl im Wasser befände. Zügig waren die Hilfskräfte des Bauhofes und der Feuerwehr vor Ort. Erste Ermittlungen ergaben, dass möglicherweise ein Defekt an der Hydraulik-Leitung, einer sich in der Nähe befindlichen Baumaschine, die Verunreinigung verursacht hat. Die Ermittlungen dauern an.

