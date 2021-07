Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus geparktem Auto

Kaiserslautern (ots)

In der Rosenstraße haben sich in der Nacht zum Mittwoch Autoknacker ans Werk gemacht. Die Diebe drangen in einen VW Golf ein. Aus dem Wagen stahlen sie Bargeld, ein Ladekabel, Zigaretten und Fahrzeugdokumente. Wie die Täter den verschlossenen Pkw knackten ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 17:30 Uhr und 7:30 Uhr Personen aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell