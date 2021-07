Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Tür hält stand

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben zwischen Montag- und Mittwochabend in der Ebertstraße versucht in ein Wohnhaus einzusteigen. Die Diebe machten sich an der Haustür zu schaffen. Offensichtlich gelang es ihnen nicht, sie aufzubrechen. Die Tür hielt stand. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls. Möglicherweise sind Zeugen verdächtige Personen aufgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

