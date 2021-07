Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Eisenstange zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Zeugen haben am Mittwochmorgen über Notruf eine heftige Auseinandersetzung am Stiftsplatz gemeldet. Kurz nach 8 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums mehrere Anrufe ein, in denen mitgeteilt wurde, dass ein Mann mit einer Eisenstange auf eine am Boden liegende Person einschlagen würde.

Als die sofort ausgerückte Streife vor Ort eintraf, lag das das Opfer noch am Boden und wurde medizinisch versorgt. Der Täter war geflüchtet, Zeugen beschrieben ihn folgendermaßen: etwa 40 bis 50 Jahre alt, dem Äußeren nach ausländischer Herkunft, trug dunkle Kleidung (schwarze Hose, grauer Hoodie, schwarze Jacke, braune Schuhe). Bei sich hatte der Unbekannte einen Regenschirm und die Eisenstange, die er als Tatwaffe benutzte.

Dank zahlreicher Zeugenhinweise konnten die Polizeibeamten eine Spur des Tatverdächtigen verfolgen. Sie verlor sich jedoch in der Spittelstraße. Hier wurde auch die Eisenstange in einem Mülleimer gefunden.

Das 46-jährige Opfer erlitt zum Glück "nur" leichte Verletzungen. Auch er konnte Hinweise auf den Täter liefern. Die Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung sind jedoch weiter unklar. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell