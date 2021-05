Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht (20.05.2021)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall mit rund 2.000 Euro Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 21.30 auf der Weimarstraße. Ein 45-jähriger VW Golf Fahrer fuhr auf der Weimarstraße und missachtete an der Kreuzung zur Karlstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 20-Jährigen in einem BMW. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der Autos.

