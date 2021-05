Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Brandalarm in Industriegebäude (19.05.2021)

St. Georgen (ots)

Ein Brandalarm hat am Mittwoch gegen 17.30 Uhr bei einer Firma in der Hermann-Papst-Straße ausgelöst. Feuerwehr und Polizei konnten als Ursache des Alarms verschmorte Sägespäne an einer Maschine feststellen. Es kam zu keinem offenen Brand und die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell