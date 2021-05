Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Fahrzeuglack eines geparkten VW Golfs zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (19./20.05.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden durch das Zerkratzen des Fahrzeuglacks an einem in der Hegaustraße geparkten VW Golf hat ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag verursacht. Mit einem spitzen Gegenstand kratzte der Unbekannte jeweils das Wort "KURV" auf die Fahrer- und Beifahrerseite des grauen Autos. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell