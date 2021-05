Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zu dicht an einem geparkten Opel vorbeigefahren und nach Streifvorgang geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (20.05.2021)

Konstanz (ots)

Nach einem Streifvorgang an einem geparkten Opel, der sich am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 08.30 Uhr, vor Gebäude Nummer 2 auf der Rheingasse in der Konstanzer Altstadt ereignet hat, ist der Unfallverursacher ohne sich zu melden weitergefahren. An dem geparkten Opel entstand durch den Streifvorgang Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise.

