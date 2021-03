Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Schwerverletzter Säugling verstorben

Wie bereits berichtet wurde der Polizei am Mittwoch, 03. März 2021, ein schwerverletzter Säugling gemeldet. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4855932 Leider verstarb das 3 Monate alte Mädchen am Samstag, 06. März 2021, in einem Krankenhaus. Am Montag, 8. März 2021, wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt. Im Ergebnis kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Versterben des Säuglings schuldhaft herbeigeführt worden sein könnte. Die Ermittlungen zur Ursache der tödlichen Verletzungen konzentrieren sich derzeit auf das nähere familiäre Umfeld.

