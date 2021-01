Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

GroßniedesheimGroßniedesheim (ots)

Am 08.01.21 ereignete sich gegen 09:25 Uhr in der Beindersheimer Straße in Großniedesheim ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein LKW-Fahrer befuhr die Beindersheimer Straße in Fahrtrichtung Beindersheim und touchierte beim Ausweichen des Gegenverkehrs einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen VW Polo. Hierdurch wurde der LKW vermutlich am rechten Fahrzeugheck und der VW Polo auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen



Hinze, Konstanze

Polizeikommissarin



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3203

Telefax 06233 313-3308

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



https://twitter.com/Polizei_FT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell