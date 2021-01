Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personen und hohem Sachschaden

Frankenthal

Am 08.01. ereignete sich gegen 12 Uhr, in der Unterführung zwischen Eisenbahnstraße und Heßheimerstraße in Frankenthal ein schwerer Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Heßheimerstraße kommender 19-jähriger Frankenthaler, geriet auf nasser Fahrbahn im Kurvenbereich, mit seinem SUV, aus noch ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleinwagen. Der 85-jährige Fahrer des Kleinwagens, wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die zuvor alarmierte Feuerwehr Frankenthal befreit werden. Dieser sowie dessen 81-jährige Beifahrerin wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf 30 000 EUR belaufen. Die Unterführung musste während der Einsatzmaßnahmen bis ca. 14 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Neben Notarzt und zwei Rettungswagen, war die Feuerwehr und Polizei Frankenthal mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

