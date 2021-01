Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Ampel in der Freiherr-vom-Stein-Straße und flüchtet (09/0701)

Bild-Infos

Download

SpeyerSpeyer (ots)

07.01.2021, 06:00 - 06:15 Uhr

Schaden in noch unbekannter Höhe entstand am Donnerstagmorgen zwischen 06:00 - 06:15 Uhr an einer Ampelanlage an der Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße / Dudenhofer Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Passieren der Ampelanlage dortige Lichtzeichen, so dass Lichtsignale beschädigt wurden und teilweise am Mast herabhingen. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Schadensverursacher um ein Fahrzeug mit hohem Aufbau (Lkw, Lieferwagen, Bus) handeln. Die Polizei sucht mögliche Unfallzeugen (Hinweise an Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de). Die entstandenen Beschädigungen konnten bereits am Donnerstag behoben werden, so dass die Ampelanlage inzwischen wieder voll funktionsfähig ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell