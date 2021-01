Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen in der Bahnhofstraße (12/0701)

SpeyerSpeyer (ots)

07.01.2021, 07:45 - 08:15 Uhr

Am Donnerstagmorgen führte die Polizei in Höhe des Hauptbahnhofs Speyer im Zeitraum 07:45 - 08:15 Uhr mehrere Fahrradkontrollen durch. Bei 40 Radfahrern, die die Kontrollstelle passierten, mussten erfreulicherweise lediglich 3 Radfahrer beanstandet werden. Zwei von ihnen waren ohne Beleuchtung unterwegs, ein Radfahrer befuhr den Radweg in falscher Richtung. Die Kontrollierten wurden in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf ihr Fehlverhalten und dessen Konsequenzen hingewiesen und verwarnt.

