Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Schwerpunktkontrolle Eigentumskriminalität

Dannstadt-SchauernheimDannstadt-Schauernheim (ots)

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurden am Mittwoch, 06.01.2021, schwerpunktmäßig in der Gemeinde Dannstadt-Schauernheim Polizeikontrollen im Hinblick auf Einbruchsdelikte durchgeführt. Im Fokus standen hauptsächlich potentielle Wohnungseinbrecher, welche zur Kontrollzeit in den späten Nachmittagsstunden nicht festgestellt werden konnten. Im Rahmen der Kontrollen konnte gegen 16:00 Uhr bei einem PKW Fahrer Atemalkohol wahrgenommen werden. Ein sodann durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,85 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Darüber hinaus muss sich der Mann auch wegen zwei Straftaten verantworten: Weil eine Fahrerlaubnissperre für ihn gilt, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da im Fahrzeug ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden wurde, wurde auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz beanzeigt. Das Messer wurde eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell