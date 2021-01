Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsversuch in Juweliergeschäft in der Innenstadt scheitert (48/0601)

SpeyerSpeyer (ots)

05.01 - 06.01.2020, 21:00 - 17:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstag und Mittwoch die Scheibe zur Schmuckauslage eines Juweliergeschäftes in der Maximilianstraße einzuschlagen. Da es sich bei dieser jedoch um eine Sicherheitsglasscheibe handelte, wurde durch das Einwirken auf die Scheibe lediglich die äußerste Schicht der Scheibe beschädigt. Ein Zugriff auf die Schmuckstücke der Auslage war den Tätern somit nicht möglich. An der Scheibe entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Täterhinweise ergaben sich vor Ort nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Maximilianstraße im Bereich zwischen der Kleinen Sämergasse und der Schlitzergasse wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell