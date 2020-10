POL-LB: Sindelfingen: Illegal entsorgter Müll führt zu Feuerwehreinsatz; L1362/ Jettingen/ Herrenberg: Unfall auf der Landesstraße

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sindelfingen: Illegal entsorgter Müll führt zu Feuerwehreinsatz; L1362/ Jettingen/ Herrenberg: Unfall auf der Landesstraße

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Illegal entsorgter Müll führt zu Feuerwehreinsatz

Am Montag wurde gegen 07:45 Uhr mutmaßlich aus einem fahrenden Fahrzeug in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen Müll auf die Fahrbahn geworfen. Es handelte sich dabei um zwei Mülltüten mit Hausmüll, ein Fünf-Liter-Kanister mit Altöl und eine Zwei-Liter-Flasche mit vermutlich Bremsflüssigkeit. Der Öl-Kanister landete so auf der Fahrbahn, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer den Kanister überfuhr, das Öl sich über die Fahrbahn verteilte und die Gefahr bestand, dass es in einen Abwasserschacht läuft. Die Feuerwehr Sindelfingen streute das Öl großflächig ab und die technischen Betriebsdienste Sindelfingen entsorgten den Müll. Der Arbeitsbereich "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

L1362/ Jettingen/ Herrenberg: Unfall auf der Landesstraße

Eine 67-jährige Opel-Lenkerin kam am Montag gegen 7:30 Uhr auf der Landesstraße 1362 (L1362) zwischen Jettingen und Herrenberg aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Die Frau war gerade in Richtung Herrenberg unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und Leitpfosten sowie Verkehrsschilder beschädigte. Hierbei wurde der Unterboden ihres Opels aufgerissen. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn und kam auf der gegenüberliegenden Seite erneut von der Fahrbahn ab. Der Opel rutschte dort auf der Grünfläche weiter und verschmutzte diese auf einer Länge von etwa 100 Metern mit Öl. Insgesamt wurde ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro verursacht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

