Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge; Bietigheim-Bissingen: Lagercontainer auf Baustelle aufgebrochen; Benningen am Neckar: Diebstahl von Kompletträdern

Ludwigsburg (ots)

Steinheim an der Murr: Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge

Zwischen Samstag 18.00 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter insgesamt sechs Fahrzeuge, die in der Industrie- und der Sudetenstraße in Steinheim an der Murr abgestellt waren. Vermutlich schlug oder trat der Unbekannte gegen die Außenspiegel der geparkten Fahrzeuge. Der so entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07144/82306-0 beim Polizeiposten Steinheim an der Murr zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Lagercontainer auf Baustelle aufgebrochen

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die zwischen Freitag 18.00 Uhr und Montag 06.30 Uhr auf einer Baustellte in der Gartenstraße in Bietigheim-Bissingen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Bislang unbekannte Diebe brachen auf der Baustelle zwei Container auf, in denen Werkzeuge und Baumaterial lagerten. Mindestens zwei Lasermessgeräte und eine Handkreissäge ließen die Unbekannten mitgehen. Was die Täter darüber hinaus noch weiter stahlen, bedarf weitere Ermittlungen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Benningen am Neckar: Diebstahl von Kompletträdern

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag 23:00 Uhr und Montag 07:45 Uhr die vier Kompletträder eines in der Straße "In der Au" in Benningen am Neckar abgestellten schwarzen Mercedes. Die Unbekannten demontierten die Räder, indem sie den PKW auf Pflastersteine aufbockten. Bei den entwendeten Felgen handelt es sich um Leichtmetallfelgen der Marke AMG, die mit einem orangenen Felgenband versehen sind. Der Wert der Räder beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Die Täter hinterließen darüber hinaus einen Sachschaden am Mercedes, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wurde. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900 -0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell