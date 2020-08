Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unfallschaden von mehreren tausend Euro

Rostock (ots)

Am vergangenen Freitag kam es im Bereich Krummendorf an einer Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Zum Südtor" in Richtung des Rostocker Überseehafens. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. Der 55-Jährige wollte nach links in die Tankstelleneinfahrt abbiegen und übersah dabei den sich frontal nähernden Pkw. Beide Fahrzeuge kollidierten trotz Gefahrenbremsung. Das Fahrzeug des 59-Jährigen war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Die Personen wurden nicht verletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf. Bei den Beteiligten handelt es sich um Personen deutscher Herkunft.

