Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trickdiebe erbeuteten Goldschmuck

WuppertalWuppertal (ots)

Eine 85-Jährige meldete gestern (03.11.2020) der Polizei Solingen einen Trickbetrug an der Cheruskerstraße. Zwei unbekannte Männer sprachen die Dame gegen 15:30 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an und gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus. Zunächst gaben die falschen Polizisten an, zu einem Einbruch bei Nachbarn ins Haus gerufen worden zu sein. Kurz darauf trat das Duo jedoch an die Wohnungstür der Seniorin und überzeugte sie, ihre Wohnung erst durch die "Polizisten" nach einem möglichen Einbrecher durchsuchen zu lassen, bevor sie selbst die Wohnung betritt. Die Männer behaupteten, es habe auch einen Einbruch in ihre Wohnung gegeben. Danach betrat das Duo noch einmal gemeinsam mit ihr die Wohnung und fragte nach Schmuck und Bargeld. Als die Diebe ihre Wohnung kurz darauf wieder verließen, kamen der Seniorin Zweifel und sie stellte den Diebstahl ihres gesamten Goldschmucks fest. Die 85-Jährige alarmierte die richtige Polizei, die sofort mit mehreren Fahrzeugen nach den Dieben fahndete. Die Täter waren circa 170 cm groß und hatten schwarze Haare. Beide sprachen mit Akzent. Einer der Täter trug eine dunkelblaue Hose und Jacke, schwarze Schuhe und schwarze Stoffhandschuhe. Zeugenhinweise zu den Trickdieben nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. In Notfällen auch über die 110. (hm)

