Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von LKW-Reifen

In der Zeit zwischen Dienstag, 07. September 2021, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 08. September 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Rasthof an der Harmer Straße in Bakum zwei Ersatzreifen von einem fabrikneuen Sattelauflieger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (04446) 959710 entgegen.

Lohne - Diebstahl einer Handtasche

Am Mittwoch, 08. September 2021, um 10.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt an der Keetstraße die blaue Handtasche einer 71-Jährigen aus Lohne. Hierin befanden sich u.a. die Geldbörse samt Bargeld, Bundespersonalausweis, Fahrerlaubnis, EC-Karte und Impfpass, ein HUWAWEI Mobiltelefon, PKW (VW)- sowie Haustürschlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 08. September 2021, zwischen 09.50 Uhr und 10.40 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Overbergstraße mit einem spitzen Gegenstand den dort auf einem Parkplatz abgestellten PKW BMW Mini eines 20-Jährigen aus Visbek. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es um 0945 Uhr auf der Brägeler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 53-Jähriger aus Ibbenbüren befuhr mit seinem PKW den Pickerweg in Lohne und beabsichtigte im Verlaufe seiner Fahrt den Kreuzungsbereich zur Brägeler Straße zu queren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, auf der Brägeler Straße in Fahrtrichtung Lohne fahrenden LKW eines 47-Jährigen aus Enger. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt 13000,-- Euro entstand. Der PKW des 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Katalysatoren

In der Zeit zwischen Dienstag, 07. September 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 08. September 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus mindestens zwei Fahrzeugen einer Kfz-Werkstattt in Grapperhausen die Katalysatoren. Bei einem weiteren Fahrzeug blieb es beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es um 19.55 Uhr im Philosophenweg zu einer Sachbeschädigung: Ein bislang unbekannter Täter beleidigte die spätere Geschädigte, eine 26-Jährige aus Vechta, zunächst wegen ihres Parkverhaltens. Im Weiteren schlug er die Fahrertür seines PKW gegen den PKW Opel Astra Sports Tourer der 26-Jährigen schlug. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Falkenweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein/e bislang unbekannte(r) Fahrzeugführer/in beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken den abgeparkten schwarzen PKW Porsche Cayenne eines 54-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000,-- Euro (Kotflügel vorne rechts beschädigt und verbeult). Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 08. September 2021, wurde um 13.40 Uhr auf der Diepholzer Straße ein 22-Jähriger aus Steinfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle legte er den Beamten eine ausländische Fahrerlaubnis inklusive Zertifikat vor. Bei dieser handelte es sich um eine Totalfälschung. Die entsprechenden Urkunden wurden sichergestellt. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es gegen 22.00 Uhr in der Bökenbergstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 23-Jähriger aus Damme befuhr mit seinem PKW die Bökenbergstraße in Fahrrichtung außerorts. Im Streckenverlauf wich er einem Reh aus und kam beim Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab. Sein PKW prallte gegen zwei Bäume, bevor er auf dem Dach zum Stillstand kam. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Damme- Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es um 10.50 Uhr auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 33-Jähriger aus Holdorf beabsichtigte, mit seinem PKW von der Vördener Straße nach links auf ein dortiges Tankstellengelände aufzubiegen. Aufgrund eines auf dem Radweg entgegenkommenden Radfahrers musste er anhalten. Diese Situation schätzte ein 78-jähriger Fahrzeugführer aus Rieste falsch ein. Er setzte zum Überholen des 33-Jährigen an. In diesem Moment fuhr diese an. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden von insgesamt 11000,-- Euro entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, waren sich aber hinsichtlich des Unfallhergangs uneinig. Aus diesem Grunde bittet die Polizeistation Damme Augenzeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (05491) 999360 zu melden.

Damme - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es um 10.25 Uhr in der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 84-Jähriger aus Damme befuhr mit seinem Dreirad-Pedelec den Radweg der Holdorfer Straße in Richtung Mühlenstraße. Im Streckenverlauf kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links vom Radweg ab und stürzte mit seinem Dreirad auf die Fahrbahn. Eine 28-Jährige aus Damme, welche mit ihrem Kleinbus auf der Fahrbahn parallel zum Pedelec-Fahrer gefahren war, versuchte noch, nach links auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der 84-Jährige schwer verletzt.

