POL-CLP: Einzelmeldung (mit Foto)

Cloppenburg - Heimatbund Oldenburger Münsterland und Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ehren besondere Fälle der Zivilcourage

Am Abend des 07. September 2021 fand im Lastruper Bürgerhaus der sog. Delegiertentag des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland statt.

Dieser erfolgt bereits seit vielen Jahren in enger Kooperation zwischen dem Heimatbund des Oldenburg Münsterlandes und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Im Vorfeld des bundesweiten Tages für Zivilcourage, welcher alljährlich am 19. September 2021 stattfindet, zeichneten Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, und Stefan Schute, Präsident des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland, insgesamt sechs Bürgerinnen und Bürger aus dem Oldenburger Münsterland für die von ihnen gezeigte Zivilcourage aus.

Herr Kreikebaum bedankte sich bei den Geehrten für ihr herausragendes Verhalten. Er machte deutlich: "Es ist keinesfalls selbstverständlich, in Gefahrensituationen sein eigenes Wohlergehen selbstlos hintenanzustellen, eigene Unsicherheiten und Ängste zu überwinden und sich letztlich auch selbst ein Stück weit in Gefahr zu begeben, um Hilfe leisten zu können. Durch Ihre Hilfsbereitschaft haben Sie auch einen großen Beitrag zur Verhinderung bzw. Verfolgung schwerer Straftaten geleistet."

Die der Auszeichnung zugrundeliegenden Sachverhalte werden nachstehend dargestellt:

Am Neujahrsmorgen 2020, gegen 0:31 Uhr, fuhr eine 82-jährige Frau mit ihrem PKW im Kanalweg im Saterland OT Ramsloh in einen wasserführenden Kanal, wo das Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die leichtverletzte Frau konnte durch fünf Anwohner/-innen aus einem zuvor geöffneten Fenster geborgen werden, bevor das Fahrzeug vollständig im Wasser versank.

Am 27. Juni 2020, gegen 12:25 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Barßeler Straße in Friesoythe zu einem schweren Raub. Der Täter bedrohte die dort Anwesenden mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. In diesem Gerangel wurden mehrere Personen verletzt. Nach der Tatausführung floh der Täter aus dem Geschäft. Einem 25-jährigen Mann aus Friesoythe gelang es, ihn bis hin zu dessen Fluchtfahrzeug zu verfolgen, in welchem Mittäter auf seine Rückkehr warteten. Der 25-Jährige konnte das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs ablesen und dieses der Polizei mitteilen. Zudem stellte er sich für die weiteren polizeilichen Ermittlungen als Zeuge zur Verfügung. Im Zuge einer sog. Wahllichtbildvorlage erkannte der 25-Jährige den Täter wieder, wodurch dessen Tat beweissicher aufgeklärt werden konnte.

Tipps und Informationen zum Thema Zivilcourage finden Sie auf folgender Internetseite: https://www.zivile-helden.de/gewalt/6-tipps-fuer-richtiges-verhalten-in-gewaltsituationen/

