Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, den 13.August 2021, gegen 08.00 Uhr und Donnerstag, den 09.September 2021, um 17.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, während der Abwesenheit der Hauseigentümer, gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße Zum Verwuld einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: 04474-939420 entgegen.

Höltinghausen - Diebstahl eines PKW

Am Donnerstag, den 09.September 2021, zwischen 15.00 Uhr und 16.25 Uhr kam es im Parkhaus an der Brinkmannstraße zum Diebstahl eines PKW. Bislang unbekannte Täter stiegen zunächst in einen unverschlossen Daimler ein, entnahmen den Fahrzeugschlüssel, welcher sich in der Mittelkonsole befand und entwendeten anschließen den PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.:04473-932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell