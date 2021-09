Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080921-695: Opel Meriva gestohlen

Bergneustadt (ots)

Einen 16 Jahre alten Opel Meriva haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (6./7. September) in Bergneustadt-Hackenberg gestohlen. Zwischen 21 und 10 Uhr stahlen die Diebe den grauen Wagen mit den Kennzeichen GM-LB 3001 von einem Grundstück an der Hohle Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

