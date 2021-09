Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080921-693: Nach Unfall geflüchtet

Nümbrecht (ots)

Mit großer Wucht ist am Dienstagabend (7. September) ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Happacher Weg in eine Leitplanke gefahren und hat sich anschließend aus dem Staub gemacht. Gegen 21.10 Uhr hatte eine Anwohnerin aus Drinsahl einen lauten Knall gehört und war zu der in einer Kurve gelegenen Unfallstelle geeilt. Da hatte sich das Unfallfahrzeug jedoch schon von der Unfallstelle entfernt. An dem Wagen dürfte aber ein deutlicher Schaden entstanden sein, weil die Leitplanke über vier Elemente beschädigt war, wobei zwei der massiven Metallpfosten abrissen. Hinweise zu dem Unfallfahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

