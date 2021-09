Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070921-690: Bei Überholmanöver Unfall verursacht und geflüchtet

Lindlar (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Autofahrer, der am Montag (6. September) bei einem Überholmanöver in Lindlar-Oberleppe einen entgegenkommenden LKW zu einem Ausweichmanöver veranlasste; der LKW verunglückte dabei, der PKW setzte seine Fahrt fort. Gegen 15.10 Uhr war der Fahrer eines unbeladenen Langholztransporters auf der Landstraße 97 in Richtung Kaiserau gefahren, als ihm in einer Kurve auf seinem Fahrstreifen ein überholendes Auto entgegen kamen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der LKW-Fahrer nach rechts aus, wobei der Anhänger zunächst gegen die dortige Leitplanke und anschließend ins Schlingern geriet. Dabei stieß der Anhänger gegen den Außenspiegel eines blauen VW Golf zusammen, der von dem flüchtigen PKW überholt worden war. Die 53-jährige Fahrerin des VW Golf verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der überholenden Wagen kam bei dem Unfall nicht zu Schaden und setzte die Fahrt fort; es soll sich um einen silbernen PKW gehandelt haben. Die 53-Jährige gab an, dass sich der Wagen schon eine Zeit lang hinter ihr befunden habe und dabei sehr dicht aufgefahren sei.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

