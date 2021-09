Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070921-689: Pedelec aus Keller gestohlen

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Dreifamilienhaus in der Gummersbacher Blücherstraße sind in der Nacht zu Montag (5./6. September) ein Pedelec sowie zwei Flaschen Bier gestohlen worden. Zwischen 20.30 und 09.30 Uhr nutzte der Dieb ein auf Kipp stehendes Fenster, welches er entriegeln und so in den Keller einsteigen konnte. Dort durchsuchte er die Kellerräume der drei im Haus wohnenden Parteien und verschwand mit einem Pedelec und zwei Flaschen Bier. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

