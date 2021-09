Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060921-686: Fußgängerin auf der Poststraße angefahren

Radevormwald (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin davon getragen, die am Freitagabend (3. September) auf der Poststraße von einem Motorrad erfasst wurde. Die 17-Jährige aus Halver hatte gegen 19.40 Uhr versucht die Poststraße in Höhe des Busbahnhofes zu überqueren. Ein 64-Jähriger aus Radevormwald, der mit einem Motorrad aus Richtung der Westfalenstraße kam, erfasste die 17-Jährige. Während der Motorradfahrer den anschließenden Sturz unverletzt überstand, musste die Fußgängerin schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell