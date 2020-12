Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl

PirmasensPirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 23.12.2020, um 13:42 Uhr ereignete sich in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Ein 36-jähriger Mann aus Pirmasens betrat den Drogeriemarkt, entnahm eine Carrera RC Mario Kart Figur und einen Quadrocopter aus dem Regal. Hiernach entfernte er sich aus dem Markt und konnte durch eine Angestellte gestellt werden. Das Diebesgut wurde bei dem Täter aufgefunden und der Angestellten wieder übergeben. Die Schadenshöhe beträgt 58,00 Euro. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell