POL-PDPS: Verkehrsunfall auf Fußgängerüberweg - Fußgängerin leicht verletzt

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 22.12.2020, 23:10 Uhr. Ort: Zweibrücken, Ixheimer Straße 174. SV: Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer, der die Ixheimer Straße in Richtung Innenstadt befuhr, übersah beim Annähern an einen Fußgängerüberweg eine 71-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn in Richtung Finkenstraße überqueren wollte. Die Frau wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog sie sich eine Schürfwunde am Ellenbogen zu und klagte über Nackenschmerzen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Da am Pkw keine Beschädigungen ersichtlich sind, ist zu vermuten, dass der Fahrer zur Vermeidung einer Kollision noch deutlich abgebremst hatte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ob das Fahrverhalten des ortsunkundigen jungen Mannes am Fußgängerüberweg auch den Tatbestand der Gefährdung des Straßenverkehrs erfüllt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen des Unfalls. | pizw

