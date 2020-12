POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Polizeidirektion Pirmasens

In dem Zeitraum Dienstag, den 22.12.2020, 17:00 Uhr bis Mittwoch, den 23.12.2020, 08:00 Uhr ereignete sich in der Teichstraße, Pirmasens eine Sachbeschädigung an einem dort abgestellten PKW. Der 28-jährige Geschädigte aus Pirmasens hatte den PKW VW Lupo zum Verkauf auf einem dortigen Betriebsgelände geparkt. Bisher unbekannte Täter verschafften sich über die unverschlossene Fahrertür Zugang zu dem PKW. Hiernach rissen sie die Sonnenblenden, den Hebel für den Blinker und den Hebel für den Scheibenwischer ab. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

