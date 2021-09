Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050921-684: Verkehrsunfall in Engelskirchen-Neuremscheid: Motorradfahrer aus Oberhausen schwerverletzt

Engelskirchen (ots)

Am frühen Sonntag Abend war auf der L 302 in Engelskirchen Bickenbach ein 72-jähriger Motorradfahrer in Frtg. Gummersbach unterwegs. In Höhe der Ortslage Neuremscheid, beabsichtigte er nach links in Richtung Lindlar-Kaiserau abzubiegen. Dabei übersah er eine 22-jährige Pkw-Fahrerin die die gleiche Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich bei der der Kradfahrer einen Beinbruch erlitt. Die Pkw-Fahrerin verblieb leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

