Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050921- 681: Kennzeichen und Scheibenwischer gestohlen

Wiehl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (5. September) in Wiehl-Großfischbach mehrere Kennzeichen und Scheibenwischer gestohlen.

Im Tatzeitraum zwischen 2 Uhr und 3:43 Uhr stahlen die Diebe in der Straße "Zum Buchholzfeld" das vordere Kennzeichen GM-AG 93 sowie den Heckscheibenwischer eines blauen VW Golf. An einem grauen Ford Focus stahlen sie die beiden Kennzeichen GM-JO 94 und an einem weiteren Auto rissen sie den Heckscheibenwischer ab.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

