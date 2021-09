Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040921-680: Verkehrsunfall: 72-jährige Frau schwer verletzt in Klinik geflogen!

Lindlar (ots)

In Lindlar-Kaiserau ist heute gegen 19:25 Uhr eine 72-Jährige Wipperfürtherin verunglückt. Die Wipperfürtherin war zur Unfallzeit mit ihrem Auto auf der Montanusstraße von Frielingsforf in Richtung Kaiserau unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Seniorin an der Einmündung der beiden Straßen ungebremst geradeaus und prallte mit ihrem Auto gegen die gegenüberliegende stark ansteigende Böschung. Durch den heftigen Aufprall wurde die Frau lebensgefährlich verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Der Pkw wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Lindlar und die Polizei waren mit starken Kräften im Einsatz. Aufgrund der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

