Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030921-678: Zwei Taschendiebstähle in Discountmarkt

Engelskirchen (ots)

Beim Einkaufen in einem Discountmarkt an der Olpener Straße in Engelskirchen-Hardt sind am Dienstag (31. August) gleich zwei Opfer zur gleichen Zeit bestohlen worden.

Gegen 13.00 Uhr war eine 71-Jährige im Bereich einer Kühltheke von zwei Frauen mit osteuropäischen Erscheinungsbild bedrängt worden. Kurz darauf musste Seniorin aus Engelskirchen feststellen, dass die Frauen ihr dabei offenbar in die Handtasche gegriffen und dort deponiertes Bargeld gestohlen hatten. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort meldete sich ein 72-Jähriger bei den Polizisten, der zur gleichen Zeit ebenfalls bestohlen worden war. Er hatte die Geldbörse in seiner Umhängetasche aufbewahrt, den Diebstahl aber erst an der Kasse bemerkt. Hinweise zu dem Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell