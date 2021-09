Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020921-676: Betrunken zwei Unfälle verursacht

Bergneustadt (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochabend (1. September) in Bergneustadt kurz nacheinander zwei Unfälle verursacht.

Gegen 20.45 Uhr hatten Zeugen beim Polizeinotruf eine Autofahrerin gemeldet, die auf der Kölner Straße über eine Verkehrsinsel gefahren war und anschließend in einer Bushaltestelle angehalten hatte. Die Zeugen hatte zunächst die unsichere Fahrweise der 59-jährigen Bergneustädterin bemerkt, die immer wieder auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet, so dass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen mussten. Nachdem der Wagen der 59-Jährigen dann über ein auf einer Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen gefahren war, hielt die Fahrerin kurz darauf an einer Bushaltestelle an. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, nahmen die Zeugen den Fahrzeugschlüssel an sich und verständigten die Polizei. Die Polizei veranlasste einen Alkoholvortest, der einen Wert von über 2,7 Promille auswarf. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Wagen der 59-Jährigen kurz vor dem Unfall mit der Verkehrsinsel auch einen an der Kölner Straße abgestellten PKW getroffen und leicht beschädigt hatte. Auf ihren Führerschein muss die Bergneustädterin nun erst einmal verzichten; die Polizei stellte ihn sicher und veranlasste zudem eine Blutprobenentnahme.

