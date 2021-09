Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010921-675: Einbruch in Bürogebäude

Hückeswagen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in Hückeswagen-Scheideweg haben Unbekannte von Montag auf Dienstag (30./31. August) eine Kaffeevollautomaten sowie einen Bildschirm gestohlen. Um in das an der Robert-Koch-Straße gelegene Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter zwischen 17.30 Uhr am Montag und 07.20 Uhr am Dienstag ein Fenster auf. Als Beute nahmen sie einen Kaffeevollautomaten sowie einen Bildschirm mit. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell