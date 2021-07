Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer prallte in Wohnmobil

Osnabrück (ots)

Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Greven mit seinem Wohnmobil den Heger-Tor-Wall in Richtung Lotter Straße. Als er beabsichtige nach rechts in die Dielinger Straße abzubiegen, staute sich vor ihm der Verkehr. Das Heck seines Wohnmobils ragte offensichtlich bis auf den Fahrradstreifen des Heger-Tor-Walls. Jedenfalls prallte ein Fahrradfahrer in das Wohnmobil und der 49-Jährige schaute sofort nach dem Verunfallten. Dieser lehnte allerdings jede Hilfe ab, richtete sein Zweirad und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei ist nun auf der Suche nach diesem Fahrradfahrer.

Beschreibung:

- männlich - ca. 50 Jahre alt - ca. 1,85 m groß - kurze graue Haare - Bart - Radsportkleidung (kurze Hose) - sprach Deutsch - fuhr vermutlich auf einem grün-schwarzen Pedelec

Die Polizei sucht nach Augenzeugen, die den Zusammenstoß wahrgenommen haben. Aufgrund des dichten Verkehrs ist damit zu rechnen, dass andere Verkehrsteilnehmer entsprechende Wahrnehmungen hatten. Auch der Gesuchte selber wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an 0541/327-2315 oder 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell