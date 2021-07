Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, kam es um 10.55 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg fuhr auf den PKW einer 28-Jährigen aus Werlte auf, welche eine Vollbremsung durchführen musste, da vor ihr ein PKW auf ein Grundstück abbiegen wollte. Hierdurch fuhr eine 29-Jährige aus Molbergen mit ihrem Fahrzeug auf den PKW des 61-Jährigen auf. Alle drei Unfallbeteiligten ließen sich vor Ort von Rettungsdienst betreuen, gaben aber an, nicht verletzt zu sein. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 25000 Euro geschätzt. Einer der unfallbeteiligten PKWs musste abgeschleppt werden.

Cappeln - Brandermittlung

Am Freitag, dem 16. Juli 2021, gegen 05.50 Uhr, geriet auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes In der Riede aus bislang ungeklärter Ursache ein zur Entsorgung bestimmter Matratzenhaufen in Brand. Die Löschung des Feuers erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (04478) 958600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall (2021 00 834 245)

Am Freitag, 16. Juli 2021, kam es um 04.30 Uhr auf der Bundesstraße B123 zu einem Verkehrsunfall: Eine 35-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit ihrem PKW die B213 in Fahrtrichtung Löningen. Im Streckenverlauf kam sie aus Unachtsamkeit zunächst nach links auf den Grünstreifen und beschädigte einen Leitpfosten. Als sie gegenlenkte, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben und kam schlussendlich in einem Waldstück zum Stehen. Die 35-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Juli 2021, gegen 10.00 Uhr, kam es auf der Emsteker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 85-Jährige Cloppenburgerin touchierte beim Wenden ihres PKWs auf der Fahrbahn den am Fahrbahnrand geparkten PKW eines 72-Jährigen aus Cloppenburg. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin zunächst von der Unfallstelle. Da der Geschädigte sich ihr Kennzeichen notiert hatte, konnte die 85-Jährige im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ermittelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Zur konkreten Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Cloppenburg - versuchter Einbruch in Betriebsgebäude

Am Donnerstag, 15.Juli 2021, zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam auf ein Betriebsgelände im Porscheweg. Dort beschädigten sie eine heruntergelassene Jalousie. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht. Es blieb beim Versuch. Diebesgut wurde ebenfalls keines erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg OT Emstekerfeld - Einbruchdiebstahl in Betriebsgebäude

Am Samstag, 17. Juli 2021, zwischen 01.10 Uhr und 01.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam zunächst auf das Grundstück und im Weiteren in das Gebäude einer Firma für Werkzeugverleih in der Boschstraße ein. Bei Verlassen des Objektes wurde der Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten daraufhin mit einem blauen PKW VW Golf R mit niederländischen Kennzeichen in unbekannte Richtung. Zur Art und Umfang des Diebesgutes liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Brand einer Lagerhalle

Am Freitag, 16. Juli 2021, geriet gegen 22.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Lagerhalle für Maschinen und Werkzeuge eines 81-Jährigen aus Garrel, Am Schuldamm, in Brand. Das Feuer entstand vermutlich im Bereich einer dortigen Werkstatt und griff dann auf den weiteren Bereich der Lagerhalle über. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 30000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel war mit 7 Fahrzeugen und 42 Kameraden im Einsatz. Bei ihrem Eintreffen stand das Objekt bereits in Vollbrand. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen vor Ort. Das in der Halle gelagerte Inventar wurde vollständig zerstört. An das Brandobjekt angrenzende Gebäude wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Freitag, 16. Juli 2021, kam es zwischen 07.45 Uhr und 13.30 Uhr an der Johann-Comenius-Oberschule in der Leharstraße zu einer Sachbeschädigung: Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem bislang unbekannten Gegenstand den Sattel des vor der Schule abgestellten schwarzen Damenfahrrades einer 13-jährigen Schülerin aus Cloppenburg. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 20 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Juli 2021, kam es gegen 21.30 Uhr in der Annette-Droste-von-Hülshoff-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin fuhr mit einem PKW Audi rückwärts gegen die Steinmauer einer 35-jährigen Anwohnerin. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. An der Mauer entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432) 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Juli 2021, kam es um 19.20 Uhr im Prozessionsweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Audi A6 mit Cloppenburger Kennzeichen den Fröbelweg in entgegengesetzter Richtung. Dabei übersah er einen querenden 29-Jährigen mit seinem Fahrrad, welcher den Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Der 29-Jährige kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Er übergab seine Personalien an den Unfallverursacher. Dieser entfernte sich jedoch ohne Angabe seiner Personalien von der Unfallstelle. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher, sowie zu dem von ihm mitgeführten PKW liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Juli 2021, kam es zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofsallee zu einem Verkehrsunfall: Eine 41-Jährige aus Löningen fuhr mit ihrem PKW an einer Parkbox für Einkaufswagen vorbei. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem einjährigen Kleinkind aus Löningen. Der Junge wurde hierdurch glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde durch die Unfallverursacherin und den Vater des Kindes, einen 36-Jährigen aus Löningen, ins Krankenhaus verbracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432) 803840 entgegen.

