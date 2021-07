Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vechta - Versammlung zum Thema "Mehr Klima- und Umweltschutz"

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, 16. Juli 2021, fand in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Zitadelle eine Schülerdemonstration zum Thema "Mehr Klima- und Umweltschutz" statt. An der Kundgebung nahmen ca. 40 Schülerinnen und Schüler teil. Diese führten Plakate und Transparente mit sich. Sowohl die Auftakt-, als auch die Abschlusskundgebung verliefen ohne polizeiliche Vorkommnisse.

