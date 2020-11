Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 147 Ordnungswidrigkeiten bei Fahrradkontrollen

MeppenMeppen (ots)

Die Polizei hat am Dienstag in Meppen, Haren und Haselünne Schwerpunktkontrollen des Fahrradverkehrs durchgeführt. Zwischen 13 und 19 Uhr wurden in diesem Zusammenhang 243 Radfahrerinnen und Radfahrer überprüft. Insgesamt wurden 147 Beanstandungen aktenkundig. 69 Fahrräder wiesen defekte Beleuchtungseinrichtungen auf. 60 Radfahrende waren auf der falschen Seite unterwegs, nutzten nicht die vorgeschriebenen Radwege oder befuhren nicht freigegebene Verkehrsbereiche. In den übrigen Fällen wurde während der Fahrt das Handy genutzt oder über Kopfhörer laut Musik gehört.

