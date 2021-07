Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines Außenbordmotors

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14. Juli 2021, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 15. Juli 2021, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Deichstraße einen schwarzen Außenbootmotor vom Sportboot Bayliner 2452 Ciera Express eines 40-Jährigen aus Apen. Der Außenbordmotor ist von der Firma Mercury, Modell F 225XLDTSEFI, ca. 220 kg schwer und 180 cm groß. Um ihn entwenden zu können, waren zuvor Zuleitungskabel, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen zum Bootsinneren gekappt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (04499) 9222200 entgegen.

Saterland OT Strücklingen - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Stockweg die Beifahrerscheibe des PKW Skoda Octavia eines 72-Jährigen aus Strücklingen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland-Ramsloh unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 16. Juli 2021, um 01.10 Uhr, wurde ein 25-Jähriger PKW-Fahrer aus Bösel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Dem Böseler wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Bösel - Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 14. Juli 2021, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 15. Juli 2021, 08.00 Uhr,.kam es in der Garreler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem mutmaßlich dunklen PKW auf unbekannte Art und Weise gegen eine Straßenlaterne des Parkplatzes der BiB Arena. An der Laterne war grauer Farbabrieb ersichtlich Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösl unter der Telefonnummer (04494) 922620 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, um 11.50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Barßeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Einsteigen das abstellte Fahrzeug Mercedes E 220 CDi eines 32-Jährigen aus Oldenburg. Es entstand ein Sachschaden auf Höhe des Türgriffes der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

