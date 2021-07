Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, um 04.13 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter in der Eisenhutstraße durch eine Lücke in der Hecke auf das Grundstück eines 39-jährigen Anwohners und durchsuchte dort den rückwärtigen Terrassenbereich. Zudem versuchte er, die PKW-Türen des 39-Jährigen zu öffnen. Letztlich entwendete er einen Shisha-Kopf von der Terrasse und entfernte sich dann wieder durch den Garten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, zwischen 11.40 Uhr und 13.05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Umkleidekabine der Sporthalle an der Bahnhofstraße die anthrazitfarbene Apple Watch 3 einer 13-Jährigen aus Cloppenburg. Das Armband der Uhr besteht aus schwarzem Kautschuk. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14. Juli 2021, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 15. Juli 2021, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Seniorenwohnanlage an der Friesoyther Straße eine Brieftasche mit mehreren EC-Karten sowie Bargeld aus einer Schublade im Zimmer eines 90-Jährigen Bewohners. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14. Juli 2021, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 15. Juli 2021, 09.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Möbelgeschäft an der Eschstraße das in der dortigen Kasse befindliche Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 13. Juli 2021, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 14. Juli 2021, 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Schulstraße zwei Thermopenescheiben vom Kunstraum der dortigen Oberschule. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 700 Euro.

In der Zeit zwischen Dienstag, 13. Juli 2021, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 14. Juli 2021, 18.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ebenfalls in der Schulstraße eine Thermopenescheibe der Tür zum Geräteschuppen des BV Garrel. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, kam es gegen 20.00 Uhr in der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg fuhr von der Friesoyther Straße aus kommend in den dortigen Kreisverkehr ein. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Osterstraße übersah er einen von links, aus Richtung der Westerlandstraße kommenden fahrradfahrenden Jungen Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Junge zu Boden stürzte. Dieser stand auf, stieg wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Soestenstraße davon. Auch der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin ebenfalls zunächst von der Unfallstelle. Er wurde im weiteren zeitlichen Verlauf durch Augenzeugen des Unfalls auf sein Fehlverhalten hingewiesen und begab sich daraufhin zur hiesigen Dienststelle, um den Verkehrsunfall anzuzeigen. Der unfallbeteiligte Junge wurde durch den Unfallverursacher sowie Zeugen des Unfalles wie folgt beschrieben: -etwa 10-12 Jahre alt, -rotes Jungenfahrrad. Weitere Angaben liegen derzeit nicht vor. Am PKW des 51-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

