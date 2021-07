Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Brand einer Garage

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, kam es gegen 04.45 Uhr in Erlte zu einem Brand. Durch eine 45-jährige Bewohnerin aus Visbek wurde ein lauter Knall vernommen. Als sie sich daraufhin nach draußen begab, stellte sie Flammen und eine starke Rauchentwicklung hinter der Garage fest. Sie alarmierte die Feuerwehr und weckte weitere Mitbewohner. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Visbek war das Feuer bereits selbstständig durch die Bewohner gelöscht worden. Die Feuerwehr Visbek war mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig noch an.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Ergänzend zur Pressemitteilung vom 14. Juli 2021, 09.20 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4968013:

In der Zeit zwischen Montag, 12. Juli 2021, 19.00 Uhr, und Dienstag, 13. Juli 2021, 06.40 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Schützenplatz den Reifen des PKW Mercedes C180 eines 26-Jähjrigen aus Vechta. Der PKW war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 7/7b abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, dem 15. Juli 2021, zwischen 10.10 und 12.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Großen Straße vermutlich mit einem Einkaufswagen den ordnungsgemäß geparkten PKW Citroen D3 einer 28-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Hierdurch entstanden Kratzer entlang der linken Fahrzeugseite (Sachschaden in Höhe von 750 Euro). Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Im Hofe vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten schwarzen PKW VW Golf Plus einer 63-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro ((mehrere Kratzer sowie eine Delle im Bereich der Fahrertür). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 09. Juli 2021, 00.00 Uhr, und Dienstag, 13. Juli 2021, 19.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken in der Alten Dorfstraße den schwarzen PKW Mercedes B180 einer 79-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand Sachschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite (Schadenshöhe ca. 2000 Euro). Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell